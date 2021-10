CFA2 : la réserve Malherbiste inquiète

Comme il y a deux semaines, face à Boulogne-Billancourt, les Bleu et Rouge se sont inclinés 0-1 sur leur synthétique de Venoix. Une nouvelle fois face à une autre formation francilienne, Poissy. Malgré la présence habituelle de quelques joueurs professionnels (Saez, Pierre, Reulet notamment), ceux-ci n'ont pas été capables d'apporter le bonus et la créativité escomptés pour prendre le dessus sur une équipe bien organisée, comme le sont souvent les équipes de CFA2.



Grégory Proment devra trouver les solutions pour enrayer cette spirale négative. Le déplacement à Chartes, longtemps leader mais aujourd'hui deuxième du groupe, s'annonce périlleux.



Hérouville pas récompensé de ses efforts



De son côté, Hérouville n'a pas démérité mais est rentré bredouille de son déplacement à Sablé-sur-Sarthe (3-2) qui joue les premiers rôles dans le groupe. Sur une pelouse très difficile, cueillis à froid d'entrée de match sur coup de pied arrêté (6'), les Hérouvillais font preuve de combativité et égalisent par l'intermédiaire de Charles Masiala qui expédie au fond une frappe à vingt mètres (42'). Cependant, au retour des vestiaires, les Saboliens prennent l'avantage (46') puis un peu de large (53') en seulement huit minutes. A peine trois minutes plus tard, les hommes de Medhi Difallah, qui a remplacé récemment Eric Fouda sur le banc, réduisent la marque grâce à Belouadani suite à un corner (3-2, 56'). Jusqu'à la fin, Clément Lumé, excellent, repousse les nombreux assauts du Sablé FC, conservant les siens dans le match. Mais ceux-ci s'inclinent tout de même d'une courte tête et restent cantonnés à leur place de lanterne rouge.



Pour garder encore un mince espoir de maintien, le SCH devra s'imposer dimanche prochain, à domicile, face à la réserve brestoise.