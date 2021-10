Syriza, le parti de gauche radicale anti-austérité, devance de plus de huit points dimanche soir le parti de droite au pouvoir, selon un sondage sortie des urnes. L'écart va ainsi de 8,5 à 16,5 points, bien au-delà des derniers sondages, pour ce scrutin crucial pour le pays et pour l'Europe. Le parti d'Alexis Tsipras obtiendrait entre 35,5% et 39,5%, tandis que Nouvelle Démocratie du Premier ministre Antonis Samaras est crédité de 23 à 27%.

