Paris (AFP). Ligue 1: Lyon toujours intraitable, la pression sur Paris

Lyon a poursuivi sa superbe série samedi avec une septième victoire d'affilée en Ligue 1 en battant Metz 2-0, un succès terni par la blessure de Lacazette mais qui met la pression sur le Paris SG, qui joue en soirée à Saint-Etienne. A 21h00, lorsque Parisiens et Stéphanois débuteront leur match au sommet à Geoffroy-Guichard, l'OL est, lui, un tranquille leader, avec quatre points d'avance sur Marseille, sept sur le PSG et huit sur les Verts. Il le doit à cette victoire face à Metz (18e), tranquille à défaut d'être géniale. C'est Lacazette qui a ouvert le score sur un penalty obtenu par Ghezzal, qui valait au passage une exclusion au défenseur messin Milan. Mais le meilleur buteur de L1, auteur sur le coup de son 21e but de la saison, a dû sortir sur blessure dès la demi-heure de jeu. On ne connaît pas encore la gravité de la blessure de l'attaquant lyonnais. Mais une longue absence serait un très gros coup dur pour l'OL, qui doit affronter lors des prochaines journées Monaco et le PSG. Côté messin, Malouda a lui aussi dû sortir sur blessure, alors qu'il faisait son retour à Gerland. En fin de match, Tolisso a inscrit le but du 2-0 après un bon travail de Gourcuff. Dans l'autre match disputé à 14h00, Evian-Thonon a battu Toulouse 1-0 grâce à un but inscrit dès la 4e minute par Thomasson. Les Haut-Savoyards passent à la 16e place alors qu'à Toulouse (17e), il y a urgence à réagir. Le choc de cette 22e journée aura donc lieu à Saint-Etienne, où les Verts recevront le Paris SG. Le PSG a montré dans les coupes qu'il allait un peu mieux, mais il faut désormais le confirmer en championnat. D'autant que Lyon avance vite. Outre la rencontre au sommet de Geoffroy-Guichard, on suivra également ce dimanche, à 17h00, les matches entre Rennes et Caen et entre Reims et Lens. Samedi, Monaco avait confirmé son incroyable solidité avec un très précieux succès 1-0 sur la pelouse de Lille. Sur leurs douze derniers matches toutes compétitions confondues, y compris la Ligue des champions, les Monégasques n'ont en effet encaissé qu'un seul but. Et c'était face à Lyon, en prolongation. Résultat, les hommes de Leonardo Jardim sont cinquièmes et peuvent espérer se mêler à la course au podium. Marseille de son côté avait confirmé vendredi ses difficultés actuelles, notamment à l'extérieur, avec une défaite 2-1 sur le terrain d'une bonne équipe de Nice. Résultats de la 22e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Marseille 2 - 1

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire