Tokyo (AFP). Otage japonais exécuté par l'EI: Tokyo exige la libération du deuxième

Le Premier ministre japonais a qualifié dimanche d'"ignoble et impardonnable" le meurtre d'un otage nippon annoncé par le groupe Etat islamique dans une vidéo jugée crédible, exigeant "la libération immédiate" du deuxième homme aux mains des jihadistes dont les actes suscitent une vague internationale d'indignation. "Une telle action terroriste est ignoble et impardonnable, je la condamne avec la plus grande fermeté", a déclaré Shinzo Abe. Il a exprimé ses condoléances à la famille de son compatriote assassiné, Haruna Yukawa (vraisemblablement enlevé en Syrie en août dernier), et de nouveau exigé que soit relâché sans délai l'otage restant, le journaliste Kenji Goto, probablement capturé par l'EI fin octobre. Les responsables des principaux partis politiques japonais ont de même exprimé dimanche leur profonde indignation face à cet assassinat et le père de la victime, interrogé par les télévisions, s'est dit effondré. "Nous allons continuer de combattre le terrorisme au côté de la communauté internationale", a promis le Premier ministre nippon. Barack Obama, qui a réagi le premier, a assuré que les Etats-Unis se tenaient "au côté de leur allié japonais pour traduire ces meurtriers en justice et mener des actions pour affaiblir et au final éliminer l'EI". Le président américain a ensuite téléphoné dimanche à M. Abe depuis l'Inde où il est en visite, afin d'exprimer "sa solidarité avec le peuple japonais". Le Premier ministre britannique David Cameron a de son côté jugé que ce meurtre et les autres menaces de l'EI "rappellent la barbarie de ces terroristes". Cet assassinat "odieux" renforce "notre volonté de continuer, avec toutes les forces qui s'y opposent, à nous dresser contre la terreur inhumaine de cette organisation", a renchéri le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. Le président français François Hollande a aussi condamné cet "assassinat barbare" et salué "l'engagement déterminé du Japon dans la lutte contre le terrorisme international et son rôle actif en faveur de la paix au Moyen-Orient". - Vidéo hautement crédible - Bien que des doutes aient été initialement émis sur l'authenticité de la vidéo postée en ligne pour annoncer la mort de M. Yukawa, le Premier ministre Abe a jugé "élevée la crédibilité des images". "Nous continuons néanmoins de vérifier", a insisté ensuite le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga. Les déclarations du président américain et du Premier ministre britannique semblent indiquer que leurs services de renseignements ont authentifié ce document. D'une durée de près de trois minutes, il montre une image fixe de M. Goto en tunique orange tenant une photo de ce qui semble être le corps décapité de M. Yukawa. Le tout est accompagné d'un message en anglais prétendument lu par l'intéressé qui blâme M. Abe de ne pas avoir versé la rançon exigée. La directrice de SITE, centre américain de surveillance en ligne de la mouvance jihadiste, avait affirmé plus tôt que cet enregistrement "avait bien été diffusé par l'EI", même s'il "ne présentait pas les mêmes caractéristiques que les précédentes vidéos de décapitation. Le montage a visiblement été fait à la hâte et il manque les habituels logos d'Al-Furqan media foundation, bras armé médiatique de l'EI". - Déterminé à ne pas céder -

