Doha (AFP). Hand: la France s'en sort avec sa défense devant la Suède

La France s'est imposée grâce à sa combativité défensive devant la Suède (27-25), samedi à Doha, mais elle va devoir retrouver ses repères en attaque pour pousser plus loin au Mondial-2015 messieurs de handball. Les champions en Europe ont été tout près de concéder leur première défaite du tournoi face à des Suédois pourtant privés de leur grand star Kim Andersson, blessé. Mais ils ont montré une grande force de caractère pour s'en sortir et tireront certainement beaucoup de confiance de cette victoire difficile. Ce ne sera pas de trop face à l'Argentine, lundi (19h00) en huitièmes de finale. Les Sud-Américains, avec leur cohorte de joueurs évoluant en France, seront également en grande confiance. Ils sont sortis du groupe de loin le plus relevé de la compétition, en éliminant au passage samedi la Russie (30-27). Français et Argentins s'étaient affrontés il y a deux semaines en préparation à Nantes et il n'y avait pas eu de match, les Bleus s'imposant 33 à 19. Il pourrait en être tout autrement cette fois-ci. "Avec notre manque de régularité, on n'est pas capable de prendre qui que ce soit par-dessus la jambe", observe Claude Onesta. "Même si les Argentins au départ paraissaient la solution la plus avantageuse, à nous de les prendre en considération, surtout au regard des performances qu'ils ont réalisées." "Contrairement à nous, c'est vraiment une équipe qui est très bien en place, très en confiance", estime le sélectionneur tricolore. "Il va falloir qu'on soit meilleur qu'on a été ce soir." Seulement tenus en échec par l'Islande (26-26) depuis le début du tournoi, mais pas transcendants lors de leurs victoires, les doubles champions olympiques vont rapidement devoir se mettre au niveau en attaque. - L'attaque bat de l'aile - Face aux Suédois, les arrières tricolores ont fait preuve d'une maladresse inquiétante dans les tirs lointains, un problème récurrent depuis dix jours. Onesta va devoir trouver la bonne formule. Celle tentée au début de match avec Daniel Narcisse et Kévynn Nyokas, aux côtés de l'indispensable Nikola Karabatic, s'est montrée bien peu convaincante. Narcisse, qui a dû précipiter son retour après une blessure à un mollet qui lui avait fait manquer la préparation et les deux premiers matches du Mondial, en a subi le net contrecoup. Avec lui, toute l'attaque bleue a battu de l'aile dans le premier quart d'heure. Les Français ont ainsi débuté de manière catastrophique (0-4, 7e). Il a fallu attendre la 8e minute pour que Guillaume Joli vienne les libérer avec un premier but marqué sur penalty (8e). Dépourvus de solution de loin, les Bleus s'en sont remis au métronome Michaël Guigou sur son aile gauche, et à Cédric Sorhaindo au pivot. C'est le Barcelonais qui leur a permis de recoller (11-11, 28e), la défense faisant de son côté bien le boulot, devant un Thierry Omeyer en verve (13 arrêts). La deuxième suspension de deux minutes infligé à Nikola Karabatic (37e) a remis les Bleus en posture délicate (15-18, 42e). La situation est même devenue critique après le rouge direct reçu par son frère Luka (45e). Mais les Bleus n'ont pas perdu leur sang-froid. Ils se sont accrochés en défense, récupérant quelques ballons ensuite convertis en contre-attaque. Le sans-faute de Joli aux penalties (9 sur 9) les a aussi bien aidés. Sous pression, les Suédois ont un peu paniqué en attaque dans les dernières minutes. Xavier Barachet a placé la France en tête pour la première fois (24-23, 54e), puis Omeyer a plié le match devant Fredrik Petersen (59e).

