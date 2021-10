Doha (AFP). Hand: la France s'en sort au courage contre la Suède

france La France a fait front avec énormément de courage en défense pour compenser ses lacunes offensives et vaincre la Suède (27-25) lors de la cinquième et dernière journée du Mondial-2015 messieurs de handball, samedi à Doha. Certainement confortés par cette très difficile victoire, les champions d'Europe affronteront en confiance lundi en huitièmes l'Argentine, qui a créé une grosse surprise en sortant la Russie (30-27). Avec un Daniel Narcisse en grosse difficulté sur le poste d'arrière gauche, les Français ont débuté de manière catastrophique cette rencontre (0-4, 7e). Le temps mort pris par Claude Onesta leur a permis de se reconcentrer. Leur défense a repris le dessus et Guillaume Joli est venu libérer les Bleus avec un premier but marqué sur pénalty (8e). Ils ont à leur tour infligé un 4-0 aux Suédois pour égaliser (4-4, 12e). Mais ils ont immédiatement payé cet effort. Dans un match étrange, fonctionnant par séquences, la Suède est repartie de l'avant (9-5, 18e). Sans jus, le contrecoup probablement de sa blessure à un mollet qui lui avait fait manquer la préparation et les deux premiers matches du Mondial, Narcisse a alors cédé sa place à William Accambray. Mais le salut n'est pas venu du Parisien, pas plus efficace que ses partenaires de loin. Il est plutôt venu de la défense et d'un Thierry Omeyer qui a annihilé l'ailier Niclas Ekberg, l'un des atouts majeurs des Suédois. En attaque, les Français se sont reposés sur le métronome Michaël Guigou, pas du tout affecté par son premier échec sur pénalty et très efficace sur son aile, puis sur Cédric Sorhaindo. C'est le pivot barcelonais qui leur a permis une nouvelle fois de recoller (11-11, 28e). Omeyer a continué à multiplier les parades, mais le deuxième deux minutes infligé à Nikola Karabatic (37e) a remis les Bleus en posture délicate (15-18, 42e). La situation est devenue critique après le rouge direct reçu par son frère Luka (45e). Les Suédois ont appuyé là où ça fait mal en insistant avec leur ailier gauche Jonas Kallman (23-21, 52e). Mais les Bleus n'ont pas lâché prise, parvenant à revenir une nouvelle fois grâce à Sorhaindo et à un Joli impeccable aux pénalties (23-23, 54e). Sous pression, les Suédois ont alors commencé à paniquer en attaque et un but de Barachet a placé les Bleus en tête pour la première fois du match (24-23, 54e). Omeyer a ensuite plié le match d'un superbe arrêt devant Fredrik Petersen (59e).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire