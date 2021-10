Paris (AFP). Le Pop Club de France Inter a perdu son créateur José Artur

Un mois après Jacques Chancel, une autre grande voix de la radio s'est tue samedi avec la mort de José Artur, créateur en 1965 du "Pop-Club", émission culte qu'il a animée pendant 40 ans avec une grande liberté de ton sur France Inter. José Artur, qui était aussi comédien, est décédé tôt samedi matin à l'âge de 87 ans, a indiqué à l'AFP son fils David Artur, également producteur d'émissions pour la radio. L'intervieweur vedette du "Pop Club" était hospitalisé depuis une dizaine de jours à Paris à la suite d'un accident vasculaire cérébral. "José Artur est mort et c'est toute une époque, un ton à la radio qui disparaît. Quelle tristesse pour France Inter et Radio France", a tweeté le PDG de Radio France, Mathieu Gallet. "José Artur était pour nous tous l'incarnation de l'esprit Inter: libre, ironique, cultivé, tenant à distance les poncifs, les cuistres et la vulgarité", a souligné dans un communiqué la directrice de la station, Laurence Bloch. En novembre, a-t-elle rappelé, il avait participé à une émission à l'occasion de la réouverture de la Maison de la radio, où il "bluffa le public et toutes les équipes par sa vivacité, sa repartie et son immense curiosité". Pour tous les amoureux du rock, du jazz, de la chanson, et de la culture en général, le "Pop Club" a été pendant des décennies un rendez-vous incontournable, bien que tard le soir. Des générations d'auditeurs ont fredonné les fameux génériques de l'émission, interprétés par Les Parisiennes ou plus tard Serge Gainsbourg. Par sa longévité et la liberté de ton promue par son animateur curieux et bavard, l'émission est devenue l'une des plus célèbres de France Inter, station où il avait posé ses valises en 1951. "J'agressais, en jouant du contre-pied comme d'une arme, pour sortir mes invités de leurs appréhensions, obtenir des ripostes 'naturelles' et faire oublier le micro", écrivait-il dans son livre "Au plaisir des autres" (2009, éd. Michel Lafon), dans un extrait cité sur le site de France Culture. - Habitué du festival de Cannes - Le journaliste Philippe Labro se souvient de la "grande souplesse d'esprit" de l'animateur, "humain, si humain!" L'émission, où sont passés des centaines de chanteurs, cinéastes, comédiens, intellectuels et hommes politiques à partir d'octobre 1965, a été définitivement arrêtée en juin 2005. Loin de se cantonner au "Pop Club", l'animateur à l'éternelle écharpe blanche a proposé d'autres émissions à la radio, comme "Qu'il est doux de ne rien faire", "Flirtissimo", "A qui ai-je l'honneur?", ""C'est pas dramatique". A la télévision, José Artur a également collaboré à nombre d'émissions comme "Peplum", "Bancs publics", "Le Petit théâtre du dimanche" (1977), "Pleins feux" (1979), "Bravos" (1983-1984), "Le théâtre de José Artur" (1996), un magazine bi-mensuel sur France 3, puis le magazine mensuel "Mise en scène" (1997) également sur France 3. Comédien dans l'âme - une passion transmise à sa fille, l'actrice Sophie Artur -, il a tourné avec de grands réalisateurs comme Costa-Gavras ("Z", 1969), Jean Yanne ("Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ", 1982) ou Claude Lelouch ("il y a des jours et des lunes", 1990). Il était un grand habitué du festival de Cannes, dont il avait participé à la toute première édition en septembre 1946. De cette première, à l'âge de 19 ans, il gardait des coupures de presse, dont un article de "Cinémonde" le présentant comme un "outsider" pour son rôle dans "Le Père tranquille" de René Clément, où il incarne un jeune résistant. Gilles Jacob, qui a présidé le festival de 2001 à 2014, a salué sur Twitter la mémoire de José Artur: "génie de la radio (pop club): un conteur éblouissant, drôle, intarissable, mémoire et culture réunies. Vite un hommage!" Hommage il y aura évidemment: France Inter va saluer la mémoire de son animateur vedette "dès ce weekend dans les grandes éditions d'information et dans l'émission +Pop fiction+ samedi soir". A partir de lundi, la station de toujours de José Artur rediffusera "chaque soir à 23H00 le Pop Club".

