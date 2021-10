Kiev (AFP). Ukraine: au moins 10 morts dans des bombardements à Marioupol

Au moins dix civils ont été tués samedi dans des bombardements au lance-roquettes multiples Grad à Marioupol, port stratégique et dernière grande ville de l'Est séparatiste prorusse contrôlée par Kiev, a annoncé le chef de la police régionale. "Dix personnes ont été tuées dans des bombardements rebelles à Marioupol", a écrit Viatcheslav Abroskine, chef de la police de la région de Donetsk loyal à Kiev sur sa page Facebook. Le porte-parole de la mairie de Marioupol Oleg Kalinine, qui se trouve sur place, a auparavant dit à l'AFP au téléphone avoir vu trois morts. L'armée ukrainienne a pour sa part précisé qu'il s'agissait de "tirs rebelles au lance-roquettes multiples Grad sur le faubourg est de Marioupol" et que des maisons avaient été détruites. "Les rebelles n'ont pas besoin de la paix, ils exécutent les ordre du Kremlin pour une escalade de la situation dans le Donbass", bassin minier en proie depuis avril à une rébellion armée prorusse, a ajouté l'état-major de l'opération ukrainienne dans l'Est dans un communiqué. La mairie de Marioupol a pour sa part indiqué qu'un marché avait été touché par ces tirs. "Tout le monde est sous le choc. La téléphonie mobile ne marche pas et on n'arrive pas à joindre des parents qui vivent dans le quartier touché", a indiqué au téléphone à l'AFP Edouard, un homme d'affaires de 32 ans. "Les rebelles ont pris l'aéroport de Donetsk et maintenant ils bombardent Marioupol", a-t-il poursuivi en faisant référence au revers essuyé cette semaine par l'armée ukrainienne qui a dû abandonner les ruines de l'aéroport de Donetsk après plusieurs mois de combats. Sur des photos disponibles sur les sites locaux, on voit le feu et de la fumée noire s'élever au dessus d'un quartier densément peuplé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire