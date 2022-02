C'est Noël dans les entreprises !

Le Zénith pour faire danser le personnel !

Il invite ses 750 salariés à une grande fête de fin d'année, avec cocktail dinatoire et soirée dansante, au Zénith de Caen !

Côté cadeaux, chaque salarié reçoit un sac de produits du groupe.

A l'usine Peugeot-Citroën, les parents ont droit à un repas de fête au restaurant d'entreprise. Leurs enfants peuvent choisir un cadeau d'une valeur de 30 euros parmi un choix adapté à leur tranche d'âge. Avec en prime leur place réservée pour voir le « Grand cirque de Noël » programmé au Zénith.

Chez l'opérateur téléphonique Orange, on est plus protocolaire : chaque manager organise un « événement » festif et le directeur général présente ses voeux au personnel lors d'une visio-conférence interactive, suivie d'un cocktail. Parallèlement, le comité d'établissement offre un spectacle de Noël et des jouets aux enfants.

Quant au réseau immobilier de l'agglomération Bleu Marine, ses salariés reçoivent des chèques-cadeaux de 80 euros, et sont conviés à une soirée festive se terminant... en boîte de nuit !



C'est aussi la fête dans les administrations

La mairie de Caen choisit chaque année pour ses agents un cadeau utile et pratique qui peut servir au travail. L'an dernier, c'était un thermos. Cette année ? surprise...

Le Conseil régional laisse au Comité des oeuvres sociales de la région le soin d'organiser un « arbre de Noël » pour les enfants, et offre un chèque-cadeau de 20 euros à chacun de ses agents.

A l'URSSAF, le montant de celui-ci atteint 40 euros, plus un cadeau identique pour tous.

Les enfants sont invités à un spectacle-goûter, et bénéficient d'un bon d'achat de 35 euros.

Joyeux Noël au travail !



