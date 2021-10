Nice (AFP). Ligue 1: l'OM craque encore à l'extérieur et se met à portée du PSG

Marseille, qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis trois mois, a encore déraillé à Nice (2-1) vendredi et pourrait même se voir déposséder de sa place de dauphin en cas de succès parisien à Saint-Etienne lors de cette 22e journée de Ligue 1. Les Marseillais avaient pourtant l'occasion de retrouver, certes provisoirement, une position de leader qu'ils avaient si longtemps occupée en début de saison. Mais en manque cruel d'efficacité, ils se sont laissés surprendre par les premiers buts respectifs en L1 de Romain Genevois (47) et Niklas Hult (73). Et donnent à Lyon l'occasion de prendre quatre points d'avance en cas de succès dimanche contre Metz. Quant aux Niçois, qui ont pourtant évolué en infériorité numérique pendant une grosse demi-heure après l'expulsion de Kevin Gomis (55), ils s'offrent, mine de rien, un troisième succès consécutif en Ligue 1 et pointent en 9e position, en attendant les autres résultats du week-end. Humiliés 4-0 au Vélodrome lors de la phase aller, ils se sont surtout vengés en surpassant le voisin marseillais dans l'envie et l'agressivité. Car les Marseillais pourront toujours se chercher des circonstances atténuantes. Absence de cadres, André Ayew et Romain Alessandrini en attaque, Benjamin Mendy, Nicolas Nkoulou et Rod Fanni en défense, et manque d'alternatives sur le banc (entrées en jeu d'Omrani (65) et Bouttoba (75), comme contre Montpellier), ils ont trop vendangé pour espérer s'imposer à l'Allianz Riviera. Mise à part la - magnifique - réduction du score de Florian Thauvin, contrôle de la poitrine d'une parfaite ouverture de Giannelli Imbula et frappe en force sous la barre (77), les Marseillais n'ont pratiquement pas inquiété Mouez Hassen. Michy Batshuayi, aligné en pointe avec André-Pierre Gignac à sa droite, a notamment beaucoup croqué (15, 38, 79). Mais Dimitri Payet aussi risque de s'en vouloir, ne parvenant pas à cadrer sa reprise d'un centre en retrait impeccable de Mario Lemina (25). Le Réunionais a toutefois montré qu'il restait le Marseillais le plus dangereux offensivement, distribuant notamment quelques caviars dans la profondeur. L'attaque marseillaise était ainsi rendue quasi muette par la défense niçoise, à l'image d'André-Pierre Gignac mobilisé par ses tâches défensives sur les ailes. Et c'est la défense marseillaise qui s'est le plus mise en évidence y compris à son désavantage. Si Brice Dja Djédjé s'en sortait plutôt bien sur son côté gauche, pressant haut et apportant de la percussion à l'attaque marseillaise (40), Mario Lemina se montrait d'autant moins à son avantage que Nice insistait sur son côté (4, 26). Mais c'est sur coup de pied arrêté que les Niçois trouvaient la faille au retour des vestiaires, Romain Genevois poussant dans le but un ballon mal renvoyé par la défense marseillaise centré tendu par Valentin Esseyric (47). Et alors que Marseille tentait de revenir, Bauthéac lançait un contre et passait par dessus la défense pour Pléa, qui offrait le but à Niklas Hult (73). Et faisait oublier encore un peu plus le 4-0, le Vélodrome et le Marseille sémillant de la phase aller. Résultats de la 22e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Marseille 2 - 1 Buts Nice: Genevois (47), Hult (73) Marseille: Thauvin (77) samedi (17h00) Lille - Monaco

