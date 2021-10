Sortir dans le Calvados : mardi 27 janvier

Considéré comme le meilleur "tribute band" de Pink Floyd, The Australian Pink Floyd Show vous emmènera dans l'univers si particulier de la bande de David Gilmour. Ce soir, assistez à un show époustouflant avec des éclairages impressionnants, des écrans géants avec projections visuelles et une mise en scène réglée au quart de tour. Rendez-vous ce mardi soir à 20h au Zénith de Caen.



Le CRIJ Basse-Normandie organise une «Rencontre du Mercredi» sur le thème «Préparer un BAFA». Cela vous permettra d'obtenir des informations sur cette formation et de bénéficier de témoignages de jeunes. Rendez-vous demain, rue Neuve Saint Jean à Caen, de 15h à 17h.



Samedi et dimanche les Archers de la Seulles de Courseulles-sur-Mer organisent un concours sélectif pour le championnat de ligue et de France de tir à l'arc en salle. La première épreuve débute samedi à 14h, venez nombreux.