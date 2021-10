Sortir dans l'Orne : lundi 26 janvier

Pour s'amuser et faire la fête, Alençon se transforme en parc d'attractions jusqu'au 15 février. C'est la fête foraine de la Chandeleur sur la place du Hertré. Plus de 80 attractions pour petits et grands avec en nouveautés : l'UFO, le Drop Zone ou encore le New Energy. Tarif réduit tous les mercredis. Remportez dés maintenant vos pass pour profiter des manèges gratuitement en composant le 02 33 05 32 30.



Les Dimanches après-midi à l'Aigle, rendez-vous gratuit et ouvert à tous, le premier dimanche de chaque mois. Ce dimanche petits et grands pourront se retrouver autour d'un billard, de consoles de jeux vidéos familiales et d'un babyfoot. Rendez-vous de 14h à 18h, salle Michaux.



Profitez des soldes d'hiver chez Six One à Alençon, une marque locale de vêtements. Retrouvez tous les produits Six One sur sixoneproducts.com et n'hésitez pas à vous rendre chez Station West à Alençon pour découvrir les différentes pièces de leur collection.