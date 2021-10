Areva-La Hague : 500 postes menacés ?

A l'issue d'un comité d'établissement exceptionnel, où la direction de l'usine Areva-La Hague présentait le bilan 2014 et les perspectives pour 2015, les organisations syndicales du site ont annoncé ce vendredi 23 janvier que d'importantes réductions d'effectifs étaient à prévoir pour les années à venir.

500 postes supprimés en 5 ans

La CFDT, FO, la CGT, et l'Unsa évoquent le chiffre de 500 suppressions de postes en cinq ans, à raison d'une centaine de départs par an, en ce qui concerne les salariés d'Areva NC. Des coupes dans les effectifs sans licenciement, mais réalisées grâce à la mobilité et à un non-renouvellement des départs à la retraites.

"De 3109 CDI à la fin 2014, on arrivera à 2.600 en 2019" estiment les syndicats. "Sans compter que lorsqu'un poste de salarié Areva NC n'est pas renouvelé, c'est un poste de sous-traitant que saute" explique Arnaud Baudry, de la CFDT, qui indique que la direction prévoit aussi "une baisse drastique des charges externes".

La direction d'Areva explique de son côté que, dans un contexte financier difficile pour le groupe, le site doit "retrouver le chemin de la compétitivité". Il s'agit de simplifier les modes de fonctionnement de l'entreprise. "Cette optimisation se traduira en 2015 par le non-renouvellement d’environ 100 postes lors des départs en retraite dans l’activité recyclage" reconnaît Areva, qui assure maintenir "un haut niveau de sécurité et de sûreté" des installations, avoir dépassé ses objectifs de production en 2014.

Préavis de grève le 29 janvier

Cependant, l'entreprise ne confirme pas le chiffre de 500 postes supprimés en cinq ans. "Nous n'avons pas encore de vue au-delà de 2015, ce sera dévoilé dans la feuille de route du groupe le 4 mars" indique un porte-parole du site.

Pour l'Unsa, ce plan revient à "brader la sécurité et la sûreté". Le syndicat en appelle à l'Autorité de Sûreté Nucléaire. La CFDT a quant à elle écrit un courrier au Premier ministre. La CGT a d'ores et déjà déposé un préavis de grève pour le 29 janvier. Les syndicats du site devraient se réunir en début de semaine prochaine.