Sorties cinéma de la semaine du mercredi 22 Décembre

Aujourd'hui mercredi ,jour des sorties cinéma, voici une sélection faite pour vous.



Mon beau-père et nous

Tout d 'abord une comédie américaine, c'est le 3ème volet des aventures des « Furniker » qui s'appelle « Mon beau-père et nous » avec toujours Ben Stiller et Robert de Niro. Après toutes ces années, et 2 enfants avec sa femme , Greg a enfin décroché la confiance de Jack son beau-père. Mais celle ci va une nouvelle fois être remise en cause lorsque Jack décide de faire passer un ultime test à Greg, qui le ferait devenir chef de famille à ses yeux. Un test pas facile regardez:

Vidéo 1 en bas de l'article



Burlesque

Il y a une comédie musicale à voir aussi pour les fêtes de fin d'année. C'est « Burlesque » avec Christina Aguilera et Cher. L'histoire d'une jeune femme qui vient tenter sa chance à Los Angeles, et qui veut tout faire pour travailler dans un club Néo burlesque de la ville. Numéros de cabaret et chants en perspective, voici la bande annonce:

Vidéo 2 en bas de l'article



Les émotifs anonymes

On termine par une comédie française. C'est un film avec Isabelle Carré et Benoit Poelvoorde. Un homme et une femme qui travaille dans le domaine du chocolat. Leur passion les rapproche mais le problème c'est qu'ils sont des timides maladifs et aucun n'ose avouer ses sentiments. Ecoutez la réunion des émotifs anonymes:

Vidéo 3 en bas de l'article

Si parler en petit comité la fait s'évanouir, imaginez une relation avec un autre émotif!

Ces 3 films sont à voir au cinéma à partir d'aujourd'hui!