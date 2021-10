Le mouvement "Nous citoyens" veut rassembler à Caen

De l'extérieur, le rendez-vous ressemble fort à un meeting politique. Mais pour les membres de cette récente formation "Nous citoyens", l'assemblée de ce jeudi 22 janvier au centre des congrès répondait davantage au nom de "réunion citoyenne".

"Nous voulons appeler à un réveil citoyen dans un pays qui n'arrive pas à se réformer, nous voulons que le débat soit recentré sur les vrais sujets. Nous considérons que la société civile doit reprendre la parole", estime ainsi Denis Payre, qui défend une approche "apolitique et transpartisane" :

A la tête du mouvement, le député européen Jean-Marie Cavada veut ainsi "donner un avenir au peuple par l'éducation et l'emploi, en adaptant notre pays au monde moderne. Pour ce faire, trois grandes ruptures sont nécessaires : elles concernent le monde économique et social, l'organisation des pouvoirs politiques et l'éthique."

Denis Payre revendique aujourd'hui plus de 12 000 adhérents au mouvement "Nous citoyens" en France.