Calais (AFP). Tunnel sous la Manche: énormes bouchons autour de Calais

La rupture de caténaire mercredi dans le tunnel sous la Manche a provoqué jeudi d'énormes embouteillages de poids-lourds sur l'A16, particulièrement entre Dunkerque et Calais, et la situation ne devrait pas s'améliorer avant vendredi midi, a annoncé le Centre régional d'information et de coordination routières (Cricr). Les bouchons "sont en diminution, il faut prendre en compte une situation de fin de journée où il y a moins de trafic", a indiqué dans la soirée le Cricr à l'AFP. Dans l'après-midi, les bouchons avaient atteint jusqu'à 26 km, et ils n'étaient plus, tard dans la soirée, que d'environ 13 km, selon la même source. Les embouteillages affectent aussi Dunkerque (Nord), avait précisé le Cricr dans l'après-midi, expliquant dans un communiqué que "les ports de Calais et Dunkerque ont atteint un point de saturation", avec des bouchons dans le secteur des deux villes sur l'A16, et les rampes d'accès, comme a pu l'observer un correspondant de l'AFP. Dans un nouveau communiqué publié dans la soirée, l'organisme a indiqué que "les perturbations enregistrées ce jour sur l'A16, dans le sens Dunkerque/Calais, vont perdurer jusqu'au vendredi 23 janvier 2015, 12H00". Les trains Eurostar connaissaient quant à eux des retards d'environ une heure, et quatre trains prévus vendredi - deux entre Paris et Londres et deux entre Bruxelles et Londres - ont été annulés, selon le site internet de la société actualisé à 21H00. "Les trains Eurostar accusent un retard d?environ 60 minutes, cette situation nous contraint à modifier notre grille horaire", peut-on y lire Suite à la défaillance d'une caténaire, les vérifications pour que l'incident ne se reproduise pas se poursuivaient jeudi soir, a indiqué Eurotunnel. - ' Trafic des Eurostars toujours perturbé ' - Le trafic ferroviaire du tunnel sous la Manche était toujours perturbé par les travaux en cours sur une des trois sections (ou "intervalles") du tunnel Nord (sens Angleterre-France). "Il s'agit du problème d'hier, c'est un support lié à la caténaire qui a défailli. On a lancé les travaux pour tout remettre en ordre dans l'intervalle 4", a affirmé le service communication d'Eurotunnel. "Dès qu'il y a un intervalle où il y a des maintenances d'infrastructures, le trafic ne passe pas dans cet intervalle-là, ce qui n'empêche pas qu'il passe dans tous les autres intervalles" grâce à une déviation vers le tunnel Sud (sens France-Angleterre), ce qui oblige à une circulation alternée, a-t-on expliqué de même source. "Les travaux ont très bien avancé, (les ingénieurs) en sont aux vérifications et aux essais; puisqu'il y a un mauvais concours de circonstances depuis samedi, ils se disent +je ne vais pas faire les travaux très rapidement au risque qu'on ait un nouveau problème technique dans quatre heures+", a encore précisé Eurotunnel. Aucune date ou heure de retour à la normale n'a pu être communiquée. Par ailleurs, le service Transmanche au départ de Calais était perturbé par la mise en indisponibilité technique de trois navires, un de chacune des compagnies My Ferry Link, DFDS et P&O, a-t-on appris auprès de l'une de ces sociétés. En raison des bouchons sur l'autoroute, Olivier Robe, chef d'exploitation pour le dépôt de Marck en Calaisis d'une société d'autocars, Littoral Nord Autocars, a indiqué à l'AFP n'avoir pas pu assurer le ramassage scolaire de 1.200 enfants. "Une trentaine de véhicules sont restés (au dépôt situé à 10 km du port). On a prévenu les lycées et les collèges concernés", a-t-il dit. La circulation dans le tunnel sous la Manche a déjà connu de grosses perturbations le week-end dernier, avec un début d'incendie samedi dans un camion transporté par une navette et un problème de caténaire dimanche.

