Une dernière année pour la Basse-Normandie... et après

L'exercice est traditionnel, mais cette année est particulière, car fin 2015 la région va disparaître. De nombreuses personnalités sont présentes pour ces voeux : le préfet de région Basse-Normandie Jean Charbonniaud, la préfète de l'Orne Isabelle David, le président du Conseil Général de la Manche Jean-François Legrand... Plus surprenant, le président du Conseil Régional de Haute Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol, était lui aussi invité. Il a répondu présent, "comme n'importe quel autre invité" se plait-il à souligner. Sauf que sa présence pour cette soirée de voeux ne fait pas partie des traditions.

Nicolas Mayer-Rossignol, discret, ne fera pas de discours ce soir. Ce sont, encore pour une année, les voeux du président bas-normand.

Laurent Beauvais, lors de son allocution s'avance un peu, mais pas trop. Il rappelle son attachement à sa région, à la ville de Caen.

Caen devra occuper une place centrale dans la Normandie réunifiée. Laurent Beauvais

Pourtant, pas de guerre ouverte. "Il ne faut pas opposer Haut-Normands et Bas-Normands, il ne faut pas opposer Caen et Rouen". La question de la tête est éludée, on parlera plutôt de répartition des compétences. Il y a eu "une sorte de gouvernance au sein de la Basse-Normandie" souligne Laurent Beauvais "ce modèle doit devenir normand". Qui dit gouvernance dit décentrement des lieux de décision. Rouen, Caen, Le Havre, Evreux... chacun pourrait bien récupérer sa part de compétences.