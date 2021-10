La SNCF annonce un retour progressif à la normale à partir de vendredi matin. Des "possibilités de retard" pourraient toutefois survenir.

Ce soir, des moyens de substitution sont proposés par la SNCF, via des autocars entre Mantes et Gaillon et de Deauville-Trouville jusqu'au Havre. Des moyens de contournement par trains sont également opérationnels via Amiens et Serquigny.

Pour rester informé, le numéro Aloérégion 0 800 27 00 76, ou sur www.ter-sncf.com/haute_normandie