Ce 23 janvier, le plus grand show de gospel au monde passe à Caen

Après une tournée 2013 phénoménale au cours de laquelle plus d’un million de spectateurs se sont déplacés pour venir écouter et communier avec cette troupe incroyable, les choristes reprennent la route à travers l’Europe : Suisse, Belgique, Allemagne et bien sûr la France sont au programme. Ils sont au Zénith de Caen vendredi 23 janvier prochain à 20h.

Ce spectacle, considéré comme un des meilleurs, si ce n’est le meilleur spectacle de gospel au monde, a remporté récemment quatre titres lors des Dove awards du Gospel à Los Angeles. La renommée de la troupe est telle que le célèbre chef de chœur new-yorkais Malik Young et le directeur artistique Jean-Baptiste Guyon ont rejoint la formation. Afin d’assurer aux spectateurs la même qualité de spectacle qu’en 2013, les producteurs et metteurs en scène ont mis les petits plats dans les grands. Plus de 1500 choristes ont été auditionnés pour cette nouvelle tournée.

Au cours d’un mois complet de sélection, les choristes ont été évidemment retenus pour leurs qualités vocales mais aussi de danseurs. Les chanteurs retenus viennent de 24 pays différents et de toutes les religions. Ils entendent faire partager au public cette musique si particulière qu’est le gospel, rencontre de la douleur des esclaves et de la joie de vivre des Caraïbes.

Pratique. Réservations sur www.premier-rang.com, au 02 31 50 32 30 pour Caen (de 39 à 59 €).