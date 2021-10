Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 24 et 25 janvier

MANCHE



Jusqu'au 8 février, la fête foraine de la Chandeleur se tient sur la plage verte de Saint-Lô. Plus de 50 attractions pour petits et grands sont sur place. Vous pouvez en profiter ce samedi de 14h à 1h du matin et ce dimanche de 14h à 20h30.



Le Festival Cinémovida se tient cette année encore à Cherbourg jusqu'au 3 février. Le thème de cette édition est l'Argentine. Retrouvez le programme complet sur associationlamancha.fr



Jusqu'au 8 février, le tennis club Saint-Lois organise un tounoi d'hiver. Tournoi simples dames-messieurs et plus de 35 ans et tournoi seniors. Si vous souhaitez y participer, pensez à vous munir d'un certificat médical.



La soirée début de siècle a lieu ce samedi au Normandy à Saint-Lô. C'est la 16ème édition de la célèbre fiesta des musiciens saint-lois. Les 10 groupes formés pour l'occasion se produiront sur la scène avec chacun un répertoire de reprises. L'entrée est gratuite entre 19h et 19h30 et c'est 6€ si vous arrivez plus tard.



CALVADOS



Ce samedi, venez donner votre sang à Ouistreham. Rendez-vous de 8h30 à 12h30 à l'Espace senior Vicquelin au 94 avenue Foch. Si vous voulez plus de renseignements sur le don de sang en lui même, rendez-vous sur www.dondusang.net



A Caen, jusqu'à mardi, le Café des images vous propose de voir ou de revoir 7 films parmi les 15 meilleurs films de l’année écoulée. Retrouvez le programme complet sur www.cafedesimages.fr



Jusqu'au 28 février et pour la 4ème année consécutive, le Clup Alpin de Caen organise le mois de la Montagne. Au programme : des rendez-vous sportifs et culturels ouverts à tous pour découvrir ou redécouvrir les sports de montagne. Retrouvez le programme complet sur www.clubalpin-caen.fr



Le festival cinéma Télérama se tient actuellement dans les salles obscures pour une 18ème édition. Rendez-vous jusqu'à mardi au cinéma pour en profiter. La séance est à 3.50€ en montrant le pass présent dans le magazine actuellement en kiosque. Retrouvez la programmation complète de ce festival sur www.telerama.fr



ORNE



Rendez-vous ce samedi pour le Tendance Live au parc Anova d'Alençon. Assistez à 4h de concert et venez applaudir Louane, Nicom, Julie Zenatti, Arno Santamaria, Vianney, Julian Perretta et bien d'autres soit 14 artistes au total. Retrouvez l'ensemble de la programmation sur tendanceouest.com



Jusqu'au 1er février, c'est la 10ème édition du festival du conte à Argentan. Une programmation riche et variée est proposée tout au long de ce festival. Le programme complet et les infos pratiques à retrouver sur www.loisirs-argentan-exr.org