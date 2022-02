SM Caen - U19 : mention "brillant"

Saviez-vous votre équipe aussi forte ?

L'effectif n'est pas plus complet que l'année précédente, sachant que l'année dernière on aurait dû faire les poules finales si on n'avait pas été obligé de sauver la réserve en CFA. En début de saison, on se demandait comment on allait gérer le fait que chaque week-end, des U19 seraient amenés à jouer en CFA. A mi-saison, je me rends compte que le groupe possède une vraie identité de jeu, malgré tous les jeunes surclassés qui jouent avec moi, et les 19 ans qui jouent en CFA.



Est-ce un mal pour un bien que d'avoir autant de joueurs surclassés ?

Pour chacun, jouer avec un joueur d'un niveau supérieur leur permet de progresser. J'ai toujours estimé que lorsqu'un joueur monte de catégorie, c'est parce qu'il le mérite, et non pas par défaut, ce qui n'est pas toujours le cas, à cause du petit nombre de professionnels qui jouent en CFA, ainsi qu'au nombre de blessures et de suspendus chez les seniors.



Visez-vous les poules finales ?

Oui et non. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'à ce stade la compétition, il n'y a que des matchs de haut niveau. Et donc c'est formateur pour les joueurs. Former des compétiteurs à aller au bout d'une compétition, c'est formateur, donc il faut y aller.



Quels joueurs ont marqué le groupe ces six derniers mois ?

Ceux qui ont marqué le groupe, c'est le groupe. Ce qui me dérange c'est de parler de l'individu. Le critère numéro un, c'est l'intelligence de jeu, le respect du collectif. Si on veut inculquer des valeurs collectives et qu'on ne parle que d'individualités... bien sûr qu'il y en a. Mais je ne pense pas qu'il faille les mettre en avant. Parfois, on les met la tête dans les étoiles, avant même de monter dans la montgolfière. Donc, il faut faire attention. C'est un travail de tous les jours, et si on n'est pas sur un créneau collectif, on se trompe. Le projet sportif passe avant tout.



