Paris (AFP). Hollande: aucun incident à l'école ne sera laissé sans suite

François Hollande a indiqué mercredi, lors des voeux au monde éducatif, qu'"aucun incident" à l'école "ne sera laissé sans suite". "Tout comportement mettant en cause les valeurs de la République ou l'autorité" des enseignants fera l'objet d'un signalement au chef d'établissement, a-t-il dit à La Sorbonne. "Aucun incident ne sera laissé sans suite. Chaque fois qu'il y aura une mise en cause de la dignité, de l'égalité entre jeune fille et jeune garçon, qu'il y aura une pression, un mot qui sera prononcé qui met en cause une valeur fondamentale de l'école et de la République, il y aura une réaction."

