Pollution aux particules : la vigilance orange activée

"En raison d'un temps stable, froid et de l'absence de vent, une dégradation importante de la qualité de l'air est prévue sur le département du Calvados. Cette dégradation débutera dans la nuit du 21 au 22 janvier 2015 et se poursuivra probablement jusqu'à la fin de la journée du 23 janvier 2015." La préfecture du Calvados met en garde la population sur un épisode important de particules fines en suspension dans l'air, et qui peuvent occasionner des irritations oculaires, nasales et/ou respiratoires aux personnes fragiles : les jeunes enfants, les personnes âgées, personnes asthmatiques ou allergiques, les insuffisants cardiaques et les insuffisants respiratoires chroniques.

Il est recommandé de privilégier les activités calmes, d'éviter toute activité sportive ou physique intense, et de limiter l'usage des véhicules à moteur.