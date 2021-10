Saint-Lô : découvrez la programmation du tremplin Hétéroclites 2015

Le tremplin musical qui avait consacré l'an dernier la victoire des groupes The Goggs et Olympia Fields se déroulera le 20 février 2015 aux ateliers Art Plume à Saint-Lô, à partir de 20h. Les six groupes du tremplin Hétéroclites 2015 ont été sélectionnés. Au programme de la finale, on pourra retrouver Inglenook, AudioFILM, New Jersey Nets, Nine Million Witches, Kronik et The Nunk. Les deux gagnants sélectionnés ce soir-là par un jury de professionnels et par le public, auront l'honneur de se produire lors de la 18ème édition des Hétéroclites, du 3 au 6 juin 2015, et gagneront une résidence de trois jours dans les locaux d'Art Plume.

Inglenook

Le trio parisien dévoile avec délicatesse des mélodies oscillant entre pop et folk. Avec chants, ukulele et percussion, leur musique nous berce, offrant beauté lyrique, voyage poétique et enchantement.

AudioFILM

Tout droit venu de Caen, le duo AudioFILM formé en 2013 par Jacqueline et Emmanuel nous dévoile une électropop épique et ensoleillée, souffle de rêve et d'envoûtement.

New Jersey Nets

Cette formation bas-normande offre une musique qui s'inscrit dans la vague indie rock. A coups de guitares saillantes et saturées, d'effets de reverb et de distorsion, le groupe offre des sonorités rock énergies.

Nine Million Witches

Originaire de Granville, le groupe 9MW est composé de deux frères, Damien et Ludovic Landeau. Ils mélangent avec brio rock, heavy, blues ou encore rockabilly, empreinte de leur singularité.

Kronik

Harmonie de mots et des belles mélodies, la formation Kronik crée en 2011 dévoile un Spoken Word brut, englobant une chronique et des récits de la vie moderne.

The Nunk

Né en 2010, le collectif originaire de Flers dans l'Orne, The Nunk, puise aussi bien dans l'électro que le groove ou le rock. Cette formation décomplexée et créative dévoilera sur la scène des ateliers Art Plume sa prestation énergique et singulière.

Rendez-vous le 20 février aux ateliers Art Plume à Saint-Lô, à partir de 20h. Entrée gratuite.