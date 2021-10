Extension du travail le dimanche : le meilleur du débat Tendance Ouest (vidéo)

Le travail dominical, aujourd'hui circonscrit à cinq dimanches par an, pourrait être étendu à 12 dimanches, sous réserve de l'autorisation du maire de la commune concernée. Des compensations salariales obligatoires sont prévues par le texte initial, qui introduit également la notion de volontariat.

Chez les syndicats des salariés, la mesure fait craindre une articulation de plus en plus difficile entre vie professionnelle et vie privée. Un impact sur la santé des salariés est également anticipé. Du côté des chefs d'entreprise, cette extension peut être porteuse d'emplois et de hausse de pouvoir d'achat. Ecoutez plutôt (Hubert Banner pour la CFTC, Nicole Goossens pour la CFDT, Yves Kerouedan pour le Medef et Didier Pezier pour la CGPME) :