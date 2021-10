Nelson Monfort à l'Armitière : "Les héros sportifs d'hier avaient plus de panache"

Nelson Monfort vient de publier son dernier ouvrage, riche de 300 illustrations et revenant sur 250 événements marquants de l'histoire du sport, de 1920 à nos jours. Un travail titanesque pour choisir non seulement les photos qui enrichiront le livre mais les événements que ce dernier relatera.

Sur les photos, Nelson Monfort évoque sa démarche : "Jusqu'aux années 1940, il y avait très peu de photos, donc peu de choix à faire. Mais plus on avance dans le temps, plus le choix est important. Des photos d'Usain Bolt, par exemple, il y en a des milliers." Et le célèbre journaliste-commentateur d'expliquer que son choix s'est souvent porté "en fonction des regards" qui donnent une intensité particulière à la photo.

Luis Ocana plutôt qu'Eddy Merckx

Sur les événements relatés dans l'ouvrage, Nelson Monfort reconnaît une certaine subjectivité : "Ce sont des choix très personnels. Pourquoi parler de Luis Ocana plutôt que d'Eddy Merckx, d'Ayrton Senna plutôt que de Sebastian Vettel ? C'est mon choix. Par exemple, je ne consacre pas beaucoup de pages au football. Tout a déjà été dit. Quand j'en parle (par exemple du Brésilien Socratès), c'est que cela va au-delà de la simple dimension sportive." Socratès est en effet connu pour avoir importé dans un club de football un modèle d'autogestion.

Sur l'évolution du sport, Nelson Monfort n'est pas tendre, même s'il admire des sportifs actuels comme le nageur Yannick Agnel ou le tennisman Rafaël Nadal : "Si je dois répondre oui ou non à la question de savoir si les sportifs d'hier avaient plus de panache que ceux d'aujourd'hui, je répondrais oui, sans hésitation. Les performances sportives s'améliorent, les personnalités se déteriorent."

Le sport devenu tribune politique

Enfin, Nelson Monfort met en avant la dimension supérieure acquise par le sport ces dernières années : "Aucun événement au monde ne fait plus d'audience. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 a été visionné par 850 millions de Chinois ! Le sport devient de plus en plus une tribune", une tribune qui peut devenir politique. Reviennent en tête les images des Américains Tommie Smith et John Carlos, poings levés sur le podium des JO de Mexico en 1968 pour dénoncer les discriminations dont les Afro-Américains sont victimes.

Pratique. A 17h, à l'Armitière, rencontre-dédicace avec Nelson Monfort.