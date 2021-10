La Havane (AFP). Début à La Havane de pourparlers historiques entre Cuba et les États-Unis

Cuba et les Etats-Unis ont entamé mercredi à La Havane des pourparlers historiques pour préparer le rapprochement entre les deux pays et tourner la page de plus d'un demi-siècle d'antagonisme. L'annonce de la normalisation de leurs relations par les présidents Barack Obama et Raul Castro le 17 décembre a ouvert la voie à ces discussions, dont la première phase est consacrée au dossier migratoire, avant l'arrivée imminente de la sous-secrétaire d'Etat pour l'hémisphère occidental, Roberta Jacobson, qui marquera la première visite d'un responsable américain d'un tel niveau dans l'île depuis 1980.

