C’est alors que le richissime John du Pont propose à Mark de financer son entraînement. Pour le champion, c’est une aubaine, et une relation quasi-filiale s’instaure entre les deux hommes. Mais Mark ne semble pas remarquer à quel point son mentor est psychiquement perturbé.



Dans cette adaptation d’une histoire authentique et tragique, Bennett Miller réalise un drame fascinant, qui met en scène une terrible entreprise de manipulation. Fort du pouvoir, et de l’impunité, que lui confère son argent, John du Pont va tout mettre en œuvre pour asservir son poulain. Steve Carell, avec sa prothèse nasale et son maquillage, est effrayant de déraison, et Channing Tatum est méconnaissable en timide introverti qui se laisse mener par le bout du nez. Sans oublier Mark Ruffalo, sensationnel. La mise en scène, précise et nerveuse, tout comme la superbe photographie, sont les atouts d’une œuvre fascinante mais assez dérangeante. Quant aux scènes de combats, elles sont magistralement filmées.



Malgré quelques longueurs, ce film retient l’attention jusqu’à sa fin tragique et montre que l’argent pervertit tout, au point de laisser en liberté, en raison de sa fortune, un homme dont tout le monde connaissait le profond déséquilibre et la dangerosité.