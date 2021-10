Paris (AFP). Jihadisme en France: il faut surveiller près de 3.000 personnes, selon Valls

Quelque 3.000 personnes doivent être surveillées dans le cadre de la lutte anti-terroriste, a déclaré mercredi Manuel Valls au cours d'un point de presse à l'Elysée. "Aujourd?hui, il faut surveiller près de 1.300 personnes, Français ou étrangers résidents en France, pour leur implication dans les filières terroristes en Syrie et en Irak. C'est une augmentation de 130% en un an", a-t-il expliqué. "A cela s?ajoutent 400 à 500 personnes concernées par les filières plus anciennes ou concernant d?autres pays, ainsi que les principaux animateurs actifs dans la sphère cyber-djihadiste francophone. En tout ce sont près de 3.000 personnes à surveiller."

