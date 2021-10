Toulouse (AFP). Météo France place mercredi en vigilance orange neige-verglas 6 départements

La vigilance orange "neige-verglas" est en cours sur 6 départements: la Mayenne, l'Orne et la Sarthe, où on attend jusqu'à 4 à 5 cm de neige au sol, ainsi que l'Ardèche, la Drôme et la Loire avec des chutes de neige surtout sur le relief mais à très basse altitude, écrit Météo France dans un communiqué mercredi. Dans une atmosphère toujours assez froide, deux perturbations vont intéresser le pays mercredi, selon Météo France. L'une intéressera les régions de l'ouest. Elle donnera de la pluie de la Bretagne à l'Aquitaine, mais plus à l'intérieur, de la Normandie aux Pays de Loire et au Poitou, voire le nord de l'Aquitaine, les précipitations se feront sous forme de neige jusqu'en plaine ce matin, donnant une couche de 1 à 3 cm, localement 4 à 5 cm. Mercredi après-midi les chutes de neige s'atténueront peu à peu dans le nord-ouest, mais le ciel restera bien nuageux. Près de l'Océan les pluies se maintiendront, et s'étendront même vers les Pyrénées et le sud de la Garonne, avec une limite pluie-neige qui s'abaissera vers 300 à 400 m. Les averses parfois orageuses sur les côtes seront assez marquées par moments, en particulier vers le Pays basque. La deuxième perturbation sur les régions de l'Est sera elle aussi bien active, avec un ciel couvert et des pluies de plus en plus soutenues dès ce matin et parfois orageuses près des côtes, sur la Corse, le sud de PACA et l'est du Languedoc. Ce temps perturbé, avec des pluies plus faibles, s'étendra jusqu'à Rhône-Alpes et la Franche-Comté, mais va s'accompagner de chutes de neige jusqu'à très basse altitude. Sur les Alpes du Sud la limite pluie-neige se situera vers 800 à 1000 m, mais ailleurs il neigera à partir de 200 à 300 m, la couche de neige pourra atteindre 5 cm en plaine sur la Drôme, 10 cm sur le relief ardéchois. Les chutes de neige seront plus faibles plus au nord, selon Météo France

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire