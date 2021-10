Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: 5 civils tués à Donetsk, dans l'Est séparatiste

Cinq civils ont été tués et 29 autres blessés dans la nuit de mardi à mercredi lors de bombardements dans la ville de Donetsk, dans l'est séparatiste de l'Ukraine, ont annoncé mercredi les autorités locales. "Les bombardements se sont poursuivis cette nuit. Cinq civils ont été tués et 29 blessés. A 09H30 (06H30 GMT), les actions militaires se poursuivaient et les tirs d'artillerie lourde résonnent partout", a affirmé l'administration du bastion séparatiste prorusse dans un communiqué. Cette annonce intervient alors que les tensions militaires et diplomatiques sont en net regain ces derniers jours. Les combats ont redoublé d'intensité depuis une dizaine de jours et l'armée ukrainienne a affirmé mardi soir que ses troupes avaient été attaquées directement par l'armée régulière russe près de Lougansk, autre région sécessionniste prorusse voisine de Donetsk. Ces accusations sont une première depuis la signature des accords de Minsk en septembre dernier. Les ministres des Affaires étrangères ukrainien, russe, allemand et français doivent se réunir mercredi soir à Berlin pour "empêcher une nouvelle aggravation de la confrontation militaire et une nouvelle escalade politique entre Kiev et Moscou", selon le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier. Face à l'"aggravation de la situation", le président ukrainien Petro Porochenko regagnera son pays mercredi après-midi après une intervention au Forum économique mondial de Davos (Suisse).

