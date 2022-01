Les bas-normands du Charles de Gaulle

Notre région est représentée sur la photo, par du personnel originaire des villes suivantes : Cherbourg, Valognes, Equeurdreville-Hainneville, Réville, Valcanville, Martinvast, Vire, Granville, Avranches, Argentan , Bayeux, Port en Bessin , Alençon, Agon-Coutainville, St Lô, Caen, Vaucelles, Pont l’évêque, Ver/mer, L’Aigle, Bernay, Bellou en Houlme, Saint Germain du Crioult, Orbois, Couseulles, Saint Maurice.

Partis de Toulon le 30 octobre 2010, le porte-avions « Charles de Gaulle » et son groupe aérien embarqué sont déployés dans le Nord de l’Océan indien pour plusieurs mois. Après avoir franchi le cercle polaire arctique en avril, c’est en opérations dans des mers plus chaudes qu’ils passeront les fêtes de fin d’année.

Escorté de la frégate de défense aérienne « Forbin », récemment admise au service actif, de la frégate anti-sous-marine « Tourville », du pétrolier-ravitailleur « Meuse » et du sous-marin nucléaire d’attaque « Améthyste », le « Charles de Gaulle » participe à la mission Agapanthe 2010. Ensemble, ils renforcent le dispositif militaire français présent dans la région et apportent leur soutien aux opérations en cours, notamment en Afghanistan. Ainsi, en décembre, les chasseurs Rafale et Super Etendard sont catapultés quotidiennement du porte-avions pour prêter main forte aux troupes au sol. Par des exercices militaires bilatéraux, Agapanthe 2010 fournit également l’occasion de consolider les liens de la France avec des pays amis.

Noël en mer donc pour l’équipage, mais le jour de l’an sera fêté à terre, dans l’émirat d’Abu Dhabi où le porte-avions fera relâche pendant six jours, après six semaines d’intenses opérations.

Incluant le groupe aérien, l’état-major de la force Agapanthe et un détachement de l’ALAT (aviation légère de l’armée de terre), l’équipage du porte-avions comprend 1 900 militaires des trois armées et de quatre nationalités (France, Grande-Bretagne, USA et Norvège).