Paris (AFP). Les routiers appelés à amplifier le mouvement

L'intersyndicale de routiers qui mène une grève depuis dimanche appelle les salariés à "amplifier le mouvement" mercredi, dénonçant "l'irresponsabilité" du patronat qui refuse de revenir à la table des négociations salariales. Mardi soir, les syndicats qui la composent (CGT, FO, CFTC et CFE-CGC) avaient pourtant annoncé la suspension provisoire de leur grève, une sorte de main tendue vers les fédérations patronales. "On a essayé d'être dignes en levant les barrages", a déclaré Thierry Douine, secrétaire général de la CFTC Transports. "Mais le patronat nous a répondu par un doigt d'honneur". Qu'est-ce qui a provoqué la colère des syndicats? Les négociateurs patronaux n'ont pas répondu à la "convocation" du président de la commission paritaire des transports - un représentant du ministère du Travail - qui les appelait à reprendre mardi à 23H00 la négociation salariale interrompue plus tôt. Pour Jérôme Vérité (CGT), cette politique de la chaise vide démontre "l'irresponsabilité de la partie patronale, qui n'a pas dénié répondre à la convocation de l'Etat". En guise de protestation, l'intersyndicale devait passer la nuit dans les locaux de la Direction Générale du Travail, à Paris, siège des négociations. Avec un espoir: que l'Etat "réveille" les négociateurs patronaux et les fasse "revenir à la raison", en même temps qu'à la table des négociations, selon Thierry Douine, secrétaire général de la CFTC Transports. Quoi qu'il arrive, l'intersyndicale appelle désormais à "amplifier le mouvement", d'après le responsable syndical. Pour la CGT, la balle est désormais dans le camp de l'Etat, qui doit prouver qu'il lui reste "une once d'autorité". L'Elysée, Matignon et le ministère du Travail doivent se saisir immédiatement du sujet, selon Jérôme Vérité. Depuis dimanche soir, les grévistes ont multiplié les barrages filtrants sur les axes routiers et les blocages de zones d'activité, principalement dans l'Ouest du pays (Caen, Rennes, Bordeaux). Jusqu'à présent, seuls les poids lourds étaient bloqués par les manifestants, les véhicules légers étant épargnés par les barrages. Un mouvement social plus dur n'est cependant plus à exclure. D'autant plus si la CFDT décidait de grossir les rangs des grévistes. Le premier syndicat de la branche, qui a "claqué la porte" des négociations mardi en raison de propositions "insuffisantes", consultera ses militants de son côté, mercredi en milieu de journée. La CFDT Transports "saura prendre toutes ses responsabilités", s'est-elle contentée d'affirmer dans un communiqué, une formule qui peut être interprétée comme une menace ou, à l'inverse, un appel au calme. - Grand écart - Un accord semble désormais difficile à trouver, tant l'écart est grand entre les positions des deux camps. Les syndicats sont venus mardi à la table des négociations en réclamant, en priorité, une revalorisation salariale de 5% pour l'ensemble des salariés du transport routier de marchandises.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire