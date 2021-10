Paris (AFP). Routiers: l'intersyndicale appelle à lever les barrages cette nuit

L'intersyndicale (CGT, FO, CFTC et CFE-CGC), à l'origine de la grève en cours dans le transport routier, a appellé mardi soir à "lever les barrages cette nuit", malgré l'échec des négociations salariales avec le patronat, a-t-on appris auprès de la CGT Transports. "On a appelé à la levée des barrages pour cette nuit", a indiqué à l'AFP Jérôme Vérité, secrétaire général de la CGT Transports. Il a ajouté qu'une assemblée générale se tiendrait "demain (mercredi) matin pour décider des suites" à donner au mouvement social. Il a évoqué une possible reprise des discussions entre syndicats et patronat mardi dans la soirée.

