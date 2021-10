Melbourne (AFP). Open d'Australie: les ténors n'ont pas tremblé, Monfils si

Gaël Monfils est revenu de loin pour se qualifier pour le deuxième tour de l'Open d'Australie mardi lors de la deuxième journée à Melbourne où les ténors Serena Williams, Novak Djokovic, Stan Wawrinka ont vécu des débuts en douceur. Tenant du titre, Wawrinka a retrouvé avec plaisir la Rod Laver Arena, le court de ses exploits de l'an passé. Le N.4 mondial, qui y avait remporté son premier tournoi du Grand Chelem, a soigné son retour en dominant 6-1, 6-4, 6-2 le Turc Marsel Ihlan, 100e mondial. "Je suis satisfait du jeu produit. C'était du bon tennis et je me sentais vraiment bien sur le court, en confiance", a affirmé le Suisse qui, s'il va de nouveau loin, pourrait retrouver Kei Nishikori en quart de finale et Djokovic en demie. Le Japonais, N.5 mondial, et le roi de l'ATP ont aussi passé le cap du premier tour sans difficulté majeure. Encore un peu souffrant à son arrivée à Melbourne, le "Djoker" a bien récupéré, battant en trois sets (6-3, 6-2, 6-4) le Slovène Aljaz Bedene, issu des qualifications. Nishikori a eu la tâche un tout petit peu plus difficile face à l'Espagnol Nicolas Almagro (6-4, 7-6 (7/1), 6-2), qui tente de revenir à son meilleur niveau après année gâchée par une blessure à un pied. C'est passé facilement pour la N.1 mondiale Serena Williams qui n'a cédé que quatre jeux à la Belge Alison van Uytvanck, 106e mondiale. Roger Federer, Rafael Nadal et Maria Sharapova s'étaient qualifiés lundi lors d'une première journée marquée par les éliminations de huit têtes de série dans le tableau féminin. Trois de plus sont tombées mardi: l'Allemande Andrea Petkovic (N.13), la Serbe Jelena Jankovic (N.15) et l'Italienne Flavia Pennetta (N.12). - Dix Français au deuxième tour - Monfils, N.19 chez les messieurs, a évité de justesse une telle déconvenue. Mené deux sets à zéro, le Francilien a misé sur son courage et son physique pour sauver sa peau face à son compatriote Lucas Pouille et l'emporter 6-7 (3/7), 3-6, 6-4, 6-1, 6-4 en fin de soirée. Les spectateurs de la Margaret Court Arena, ont eu droit un grand divertissement avec des rebondissements tant Monfils est passé par tous les états. Pouille, qui incarne à 20 ans l'avenir du tennis hexagonal, avait presque le match en main à 3-0 dans le premier set. C'était avant de baisser de régime et de voir Monfils recoller à 3-3. A 4-4, le 117e mondial a raté une volée abordable avant de laisser filer sa mise en jeu. "La Monf" n'a ensuite pas raté l'occasion. "J'étais un peu mou dans les deux premiers sets. A un moment donné, j'ai essayé de me faire violence en mettant plus d'impact physique, plus d'agressivité dans mes coups", a expliqué Monfils, qui disait ne pas être au mieux avant ce match, naviguant entre problèmes personnelles et pépins physiques. Il reconnaissait s'en être sorti "avec beaucoup de réussite". Son succès porte à dix (sur dix-huit au départ) le nombre de Français présents au deuxième tour, puisque Gilles Simon, Alizé Cornet et Adrian Mannarino, se sont aussi qualifiés. Ils ont rejoint entre autres Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Caroline Garcia.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire