Paris (AFP). Coupe de France: Nantes-Lyon, du lourd d'entrée

Les 16e de finale de la Coupe de France débutent mardi avec, entre autres, l'affiche Nantes-Lyon, qui permettra au public de la Beaujoire de voir l'équipe du moment, l'OL, cet impressionnant leader de la Ligue 1. Tous les regards seront braqués sur la nouvelle coqueluche du foot français, Alexandre Lacazette, qui à 23 ans affole les compteurs avec 20 buts en 21 journées de L1, ce qui en fait tout simplement un des meilleurs buteurs d'Europe. Pour donner un ordre d'idées, seul Cristiano Ronaldo, tout juste auréolé de son 3e Ballon d'Or, fait mieux avec le Real Madrid, avec 28 buts en 18 matches de Liga. Les amateurs de petits poucets et de belles histoires surveilleront mardi Quevilly (CFA, 4e div.) qui reçoit un pensionnaire de l'élite, Bastia. L'US Quevilly est un habitué des coups en Coupe, avec une finale perdue de peu en 2012 contre Lyon (1-0) et une demi-finale perdue également sur la plus petite des marges en 2010 contre le Paris SG (1-0). Le tirage au sort des 8e de finale est prévu jeudi soir au stade de la route de Lorient à Rennes à partir de 20h00, juste avant Rennes - Reims (21h00), dernière affiche entre représentants de L1 à ce stade de la compétition. Les 8e de finale sont programmés les 10 et 11 février. La finale aura lieu au Stade de France le 30 mai. Guingamp, le tenant du titre, est toujours en course et recevra Châteauroux (L2) mercredi à 19h00. Programme des 16e de finale de la Coupe de France mardi 20 janvier (18h30) Avranches US (NAT) - Metz Quevilly (CFA) - Bastia (19h00) Jura Sud (CFA) - Auxerre (L2) Andrézieux-Bouthéon (CFA2) - Croix (CFA) (19h30) Yzeure (CFA) - Valenciennes (L2) Concarneau (CFA) - Dijon (L2) (21h00) Nantes - Lyon mercredi 21 janvier (17h00) Monaco - Evian-Thonon

