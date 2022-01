La crèche vivante de St-Hilaire du Harcouet: un évènement

Un article et des photos de La Manche Libre St-Hilaire du Harcouet:

La 28e édition de la Crèche Vivante de Saint-Hilaire-du-Harcouët se déroule du 17 au 22 décembre et du 26 au 28 décembre à la salle des fêtes, rue Waldeck Rousseau. Séances à 15h, 16h et 17h (sauf le 17 décembre à 14h30 et 15h30). Tarifs : 7 euros adultes et adolescents, 3 euros moins de 12 ans. Réservations, Tél. 02 33 90 80 09.

Le metteur en scène, Patrice Deniau, soigne les moindres détails du spectacle. Le tableau de l'Annonciation mal éclairé et trop enfumé ? “La scène monte d'un étage pour placer Marie sur la terrasse de la maison, illuminée par une lumière venant du ciel”. L'arrivée des Rois Mages trop courte ? “Sans être modifiée, la bande-son a été adaptée pour une scène plus longue et plus visuelle avec un positionnement face au public”. La scène finale déséquilibrée ? “Marie et Joseph occuperont la place centrale, et ne sortiront plus sur le côté mais en direction du public”.

Ces quelques modifications paraissent anodines, mais facilitent la compréhension des spectateurs et enracinent la Crèche dans une recherche de réalisme. S'ils ont pratiquement tous été refaits depuis trois ans, dont celui d’Hérode et d’un Roi Mage en 2010, les costumes ne donnent jamais l'impression de sortir du pressing. “De couleurs neutres ou terreuses, ils ne sont jamais repassés et présentent des tâches pour ne pas faire trop neuf”, explique le metteur en scène. “Ils participent au caractère vivant du spectacle”. Les outils et les objets souffrent la même quête d'authenticité. “Le musée de la poterie de Ger nous a fabriqué deux cruches à l'identique d'une copie d'ancien”.

Ci-dessous retrouvez la galerie photo d'une des représentations. Plus d'informations dans la Manche Libre St-Hilaire du Harcouet de cette semaine.