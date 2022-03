Paris (AFP). Pacte de responsabilité: Hollande appelle à accélérer la marche dans les branches

Le président François Hollande a appelé lundi syndicats et patronat à "accélérer la marche" des négociations autour du Pacte de responsabilité dans les branches professionnelles, estimant que le rythme était "encore trop lent" avec seulement "11 accords" signés. "Un mouvement est engagé, 11 branches représentant quatre millions de salariés ont abouti à un accord mais ce rythme est encore trop lent. Beaucoup d'autres branches devront donc prendre le chemin et accélérer la marche", a-t-il déclaré lors de ses v?ux aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi à l?Élysée. Plus précisément, selon le ministère du Travail, huit branches parmi les 50 premières ont à ce jour signé un accord: Chimie, Métallurgie, Assurances, Textile, Carrières et matériaux, Propreté, Services automobiles et Bureaux d'étude. Une autre grande branche devrait le faire "très prochainement" et des engagements écrits ont été également pris par deux autres plus petites branches (Transports urbains et Architectes). En comptant les branches où un projet est ouvert à signature ou au moins sur la table, le ministère du Travail anticipe que "plus de la moitié des salariés" sont potentiellement couverts par un accord Pacte. Dans le secteur des Banques (265.000 salariés), la CFDT a indiqué lundi à l'AFP qu'elle signerait le projet d'accord prévoyant notamment 40.000 recrutements d'ici à 2017. Cet engagement, ouvert à signature jusqu'à mercredi, garantit "moins de suppressions d'emplois que s'il n'y avait pas eu d'accord alors que le secteur a supprimé 2,5% des emplois en 2014", a justifié un porte-parole CFDT. Pour qu'il y ait accord, la signature d'un autre syndicat est nécessaire. Le SNB doit donner mardi sa position. "Un pacte suppose des contreparties", a insisté lundi le président de la république, rappelant que "celles-ci ont été inscrites dans le relevé de conclusions de mars 2014" signé par la CFDT, la CFTC et le patronat. "Le chômage, c'est une menace pour la cohésion de notre pays, alors il faut bien que chacun y prenne sa part", a-t-il prévenu. Annoncé par M. Hollande lors de ses v?ux pour 2014, le Pacte de responsabilité octroie 40 milliards d'euros aux entreprises à horizon 2017, en échange de négociations dans les branches professionnelles sur l'emploi notamment. Il y a en France 18 millions de salariés dans le privé, dont 11,4 millions travaillent dans les 50 premières branches.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire