Musique à Caen : découvrez le nouveau clip de Bow Low

Avec deux albums et un EP à son actif depuis 2007, le groupe Bow Low originaire de l'Aigle dans l'Orne, avait dévoilé le 12 janvier son nouvel EP Happy Hunting Undergrounds. Sans se soucier des frontières musicales, ces cinq acolytes bas-normands puisent aussi bien dans le rock des Doors ou la new wave que dans l'esthétique des bandes originales de film, à la Ennio Morricone. Entre nervosité et élégance, ils nous transportent dans ce nouvel EP au gré de quatre morceaux soignés, au coeur d'un univers singulier, instinctif et envoûtant.

Le quintet normand vient tout juste de dévoiler le clip d'un des titres de ce nouvel EP "Kabuki Dance". Dans ce clip de Jonathan Perrut tourné en une journée et uniquement en plan séquence, se dévoile une danse folle, chaotique et euphorique où se succèdent des danseuses de cabaret, une licorne, un jongleur ou encore des moines, mêlant ainsi leurs sonorités rock à l'art du Kabuki (théâtre japonais).

A noter que le groupe normand sera de passage à l'International à Paris le 29 janvier 2015.