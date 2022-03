Saint-Lô : 16ème édition de la Soirée Début de Siècle

Le Normandy, salle de musique actuelle saint-loise présentera la 16ème édition de la soirée Début de Siècle, célèbre fiesta des musiciens saint-lois. Lors de la soirée, dix groupes formés pour l'occasion devront choisir un répertoire de reprise, allant des années 60 à nos jours, adoptant pour l'occasion le look de l'époque choisie (new wave, punk 70s, grunge, hippie psyché...).

Au programme, on retrouvera The Lanskies, Sweet Children, Slaughter Circus, 9MW, Cocollectif Bamboubou, The Pearls, Archoïde, 909, Killmister.

Rendez-vous samedi 24 janvier au Normandy à partir de 19h. Tarifs : Gratuit entre 19h et 19h30 / Abonnés 3€ / Normal 6€.