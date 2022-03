Grozny (Russie) (AFP). Tchétchénie: 800.000 personnes manifestent contre toute caricature de Mahomet

Des centaines de milliers de personnes ont manifesté lundi à Grozny, capitale de la Tchétchénie, contre la publication de caricatures du prophète Mahomet, douze jours après l'attaque meurtrière en France contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Selon une journaliste de l'AFP sur place, plusieurs centaines de milliers de manifestants s'étaient réunis dans le centre de Grozny, scandant "Allah Akbar" et agitant des banderoles aux inscriptions en arabe proclamant leur amour pour le prophète Mahomet. Ils étaient "plus de 800.000" manifestants, a affirmé à l'AFP le ministère russe de l'Intérieur tandis que les autorités locales, citées par les agences russes, ont avancé elles le chiffre d'un "million de manifestants". Il est difficile de dire avec précision combien de personnes, de Tchétchénie et de l'ensemble du Caucase russe, ont répondu à l'appel du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Pour avoir un ordre d'échelle: la population totale de la Tchétchénie s'établit officiellement à 1,2 million d'habitants et celle de Grozny à 220.000 habitants. "Ceci est une manifestation contre ceux qui insultent la religion musulmane", a déclaré devant les manifestants, très ému, le dirigeant tchétchène au pied de la gigantesque mosquée qu'il a fait ériger en hommage à son père, Akhmad Kadyrov, mort en 2004 dans un attentat. "Nous n'autoriserons jamais qui que ce soit à insulter le nom du prophète", a-t-il continué, en référence aux dessins de presse publiées par Charlie Hebdo, notamment certains représentant a priori le prophète de l'islam. M. Kadyrov, qui dirige la Tchétchénie d'une main de fer, avait appelé à "une manifestation populaire et solidaire" contre les représentations de Mahomet, appelant les musulmans des républiques voisines, l'Ingouchie et le Daguestan, à se joindre au mouvement. Environ 15.000 personnes s'étaient déjà rassemblées samedi en Ingouchie pour protester contre des caricatures que les médias russes doivent "s'abstenir de publier" selon des consignes de l'autorité russe de surveillance des médias, Roskomnadzor. Très virulent contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, cible d'une attaque qui a fait douze morts le 7 janvier et choqué le monde entier, le dirigeant tchétchène avait décrit les auteurs des caricatures de Mahomet comme des "personnes sans valeurs spirituelles et morales". Il avait aussi qualifié l'ex-oligarque russe Mikhaïl Khodorkovski d'"ennemi de tous les musulmans" lorsque ce dernier avait demandé aux médias russes de publier des caricatures de Mahomet en signe de soutien à Charlie Hebdo. Si la Russie avait salué dans un premier temps la marche historique organisée dimanche à Paris contre le terrorisme, de nombreux médias et responsables russes se démarquent désormais de la solidarité mondiale que continue de susciter l'attentat. La Russie de Vladimir Poutine, qui se veut le champion des valeurs et du conservatisme contre un Occident décadent, accuse notamment Charlie Hebdo de manquer de respect aux croyants.

