The Voice: découvrez Aubin, le breton étudiant à Montréal qui fait fondre Mika et Zazie

Quimpérois brillant, aussi bon chanteur que grand bosseur : il poursuit de brillantes études au Canada, à HEC Montréal. La grande école lui accorde quelques facilités pour qu’il puisse participer au concours. Il a beaucoup chanté entre Concarneau et Quimper. Son père est Kabyle et sa mère francaise. Avec "ANOTHER LOVE", de Tom Odell, il rejoint Zazie