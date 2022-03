Berlin (AFP). Allemagne: le mouvement anti-islam annule une manifestation après des menaces

Le mouvement allemand anti-islam Pegida a annoncé dimanche l'annulation de sa prochaine manifestation hebdomadaire lundi à Dresde (est), invoquant sur sa page Facebook "des raisons de sécurité" après une menace de mort émanant du groupe Etat islamique contre un des organisateurs. "Nous nous voyons contraints de prendre cette mesure, après discussion avec les services de police", écrivent les responsables de Pegida, en dénonçant "une atteinte grave à la liberté d'opinion et de manifester" de la part "des forces terroristes". Les rassemblements de Pegida ("Patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident"), organisées depuis octobre, ont rassemblé un nombre toujours croissant de personnes à Dresde. Lundi, cinq jours après les attentats commis à Paris au nom du jihad, 25.000 personnes, un record, ont défilé dans la capitale de la Saxe pour réclamer une politique migratoire plus restrictive. Au lieu de manifester ce lundi, Pegida demande à ses sympathisants de mettre un drapeau allemand et une bougie aux fenêtres. "Nous demandons à chaque Européen favorable à la liberté d'opinion et opposé au fanatisme religieux d'installer son drapeau national et une bougie à la fenêtre", écrivent les organisateurs qui ont l'habitude de communiquer de façon anonyme sur leur page Facebook et déclinent la communication directe avec des journalistes. Les services de renseignements allemands redoutent de possibles attaques terroristes contre les cortèges du mouvement anti-islam qui défilent chaque lundi dans plusieurs villes allemandes depuis octobre, a affirmé le magazine Der Spiegel dans son édition de samedi. Selon l'hebdomadaire, des "services de renseignements étrangers" ont indiqué à leurs homologues allemands avoir intercepté des communications entre des "jihadistes connus" dans lesquelles étaient évoquées de "possibles attaques contre les marches hebdomadaires de Pegida". Ces informations sont prises "très au sérieux" par les autorités, écrit le Spiegel, qui cite une source sécuritaire allemande "de haut rang". Vendredi matin, une dizaine de perquisitions au sein de la "mouvance islamiste" ont été effectuées à Berlin et deux personnes ont été arrêtées. Des coups de filet dans des milieux jihadistes présumés ont aussi eu lieu ces derniers jours en Belgique, en France et en Grèce.

