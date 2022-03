Melbourne (AFP). Open d'Australie: Djokovic et Serena favoris mais gare aux surprises

Serena Williams et Novak Djokovic seront les grands favoris de l'Open d'Australie qui débute lundi à Melbourne, mais devront composer avec une concurrence exacerbée dans un tournoi qui a souvent fait la part belle aux surprises. L'an passé, Stan Wawrinka avait créé la sensation en mettant fin à un règne ininterrompu de trois ans de "Djoko" sur le sol australien. Le succès du Suisse, ajouté à celui, à l'US Open, du Croate Marin Cilic (forfait en Australie) a fissuré l'hégémonie du "Big Four". Depuis 2006, un seul tournoi majeur - l'US Open en 2009 remporté par Juan Martin Del Potro - avait échappé au quatuor Federer-Nadal-Djokovic-Murray. Wawrinka ne se sent pas pour autant en mesure de rééditer son exploit de la saison dernière, la meilleure de sa carrière marquée aussi par son premier titre en Masters 1000 à Monte-Carlo et un succès historique en Coupe Davis. "Pour moi, les favoris sont Rafa (Nadal), Novak (Djokovic) et Roger (Federer). Novak est peut-être un peu mieux armé", estime le Vaudois, qui avait battu l'an passé en finale un Nadal diminué par une blessure au dos. Malgré un neuvième succès à Roland-Garros, l'Espagnol a vécu une année mitigée, gâchée à la fois par ses soucis lombaires et une opération de l'appendicite. De retour sur le circuit début janvier à Doha, le Majorquin a chuté d'entrée devant l'Allemand Michael Berrer (122e). Il devra vite retrouver de sa superbe pour s'offrir un deuxième titre à Melbourne après 2009. Avec une quinzième couronne, il deviendrait le seul joueur de l'ère Open à avoir remporté au moins deux fois chaque "Majeur". Même le recordman Federer (17 titres) n'a pas réussi ce prodige, n'ayant gagné qu'une fois Roland-Garros (2009). - La relève progresse - Le Suisse, auteur d'un fabuleux retour au premier plan en 2014, avec une place de N.2 et la Coupe Davis, entend poursuivre son objectif de détrôner Djokovic. Il semble improbable que le Bâlois y parvienne aux Antipodes. Il lui faudrait gagner et compter sur une élimination avant les huitièmes de finale du "Djoker", malade ces derniers jours, mais qui se sent désormais "prêt". Pareil faux-pas n'est plus arrivé au Serbe depuis 2009 à Roland-Garros, où il avait chuté au troisième tour. La concurrence pourrait venir aussi d'ailleurs, avec un Murray qui espère retrouver le niveau de son sacre à Wimbledon en 2013, et de jeunes loups qui ne cessent de progresser. Le Japonais Kei Nishikori (5e) a atteint sa première finale "majeure" (US Open). Le Bulgare Grigor Dimitrov, 11e, et le Canadien Milos Raonic, 8e, ont disputé tous deux une demi-finale à Wimbledon. Citons aussi Nick Kyrgios, le benjamin (19 ans, 53e) des quatre, qui s'était hissé en quarts à Londres. Devant son public, l'Australien pourrait se sentir pousser des ailes. - La disette de Serena - Chez les dames, la relève porte aussi plusieurs noms avec la Canadienne Eugenie Bouchard (7e) et la Roumaine Simona Halep (3e). Finaliste à Roland-Garros et au Masters, cette dernière est l'une des plus sérieuses rivales de Serena Williams avec la Russe Maria Sharapova et la Tchèque Petra Kvitova. Moins écrasante qu'a son habitude, la reine Serena a connu de grandes difficultés en Grand Chelem en 2014 avant de remporter son dix-huitième tournois majeur lors de l'US Open. Pas satisfaite de son jeu en préparation -- battue deux fois en simple (Radwanska, Bouchard) lors de la Hopman Cup -- elle ne s'est pas rassurée. Elle devra vite le faire pour espérer renouer avec le succès à Melbourne théâtre de cinq de ses titres majeurs mais où elle n'a plus gagné depuis cinq ans déjà.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire