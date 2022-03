Toulon (AFP). Coupe d'Europe de rugby: Toulon écrase l'Ulster et va en quarts

Toulon s'est assuré de disputer les quarts de finale de la Coupe d'Europe et s'est positionné idéalement pour les jouer à domicile en écrasant l'Ulster (60-22), samedi à Mayol lors de la 5e journée. Les Toulonnais, qui ont inscrit huit essais par Sanchez (3), Habana (33), Bastareaud (37), Castrogiovanni (50), Steffon Armitage trois fois (58, 66, 79) et Gorgodze (60), ont brillamment pris le point du bonus offensif face à des Irlandais quasiment éliminés (6 points). Les Varois en comptent désormais 18 et ne pourront pas être dépassés par Leicester (13 points) lors de la 6e et dernière journée. Et ce quel que soit le résultat des deux derniers matches de cette poule 3, le RCT étant devant les Anglais à la différence particulière. L'objectif fixé par Bernard Laporte avant la rencontre était clair: neuf points en deux matches, pour se donner toutes les chances de jouer un quart de finale à Mayol Et dissiper tous les doutes après les deux défaites consécutives en Top 14, face au Stade français puis Montpellier. Malgré un moment de flottement en première période, qui a vu l'Ulster inscrire deux essais par le demi d'ouverture Paddy Jackson (12), puis par Mike McComish sur un ballon porté (22), le RCT a fait la moitié du chemin samedi, et peut envisager plus sereinement son déplacement au Pays de Galles, samedi prochain, pour affronter les Llanelli Scarlets. Les Toulonnais étaient pourtant loin d'avoir préparé la rencontre dans les conditions idéales. Jeudi, l'ailier australien Drew Mitchell avait révélé que bon nombre de ses coéquipiers et lui-même souffraient d'une épidémie de grippe, qui les avaient empêché de s'entraîner jeudi. Mais virus ou pas, le RCT a déroulé son rugby, s'appuyant notamment sur un jeu au pied impeccable du Gallois Leigh Halfpenny, auteur d'un quasi 90% (1 tentative manquée sur 10). Supérieur en conquête, dangereux à chaque incursion dans le camp des Nord-irlandais, le tenant du titre s'est fait plaisir et fait preuve de sérieux pendant 65 minutes. Les Toulonnais ont aussi fait le bonheur de Mayol en passant à huit reprises la ligne d'en but de l'Ulster, après des chandelles qui ont inscrit huit essais d'arrières (Sanchez, 3)de toute les manières possibles, à l'image de Mathieu Bastareaud qui s'en allait mettre à l'abri les Varois en roulade juste avant la mi-temps (37). Ils se sont ensuite relâchés, encaissant deux essais par Payne (68) et collectif (78). Mais à ce moment du match, ils menaient déjà de plus de 40 points

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire