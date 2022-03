L'eau du robinet doit être utilisée avec la plus extrême précaution à Saint-Saire, une commune de 575 habitants. Plus de brossages de dents, de préparations culinaires ou de verres d'eau ne doivent êtres utilisés avec cette eau, cette dernière n'étant plus potable. Les autres usages sont autorisés.

La gendarmerie va mener l'enquête pour comprendre les circonstances de cette pollution. Des analyses sont en cours pour en saisir les conséquences et les risques que fait peser cette eau polluée.