Sortir dans la Manche : lundi 19 janvier

Le Festival Cinémovida revient cette année à Cherbourg à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 3 février. Le thème de cette année est l'Argentine. Retrouvez le programme complet sur associationlamancha.fr

Tout au long de l'année vous pouvez donner votre sang au sein de l'Etablissement Français du Sang. Dans la région, des collectes sont organisées, aujourd'hui à Percy, demain à Isigny le Buat et mercredi à Bréhal. Retrouvez toutes les collectes dans la région sur www.dondusang.net

A partir de vendredi et jusqu'au 8 février prochain, le tennis club Saint-Lois organise un tounoi d'hiver. Tournoi simples dames-messieurs et plus de 35 ans et tournoi seniors. Si vous souhaitez y participer vous pouvez toujours vous inscrire, pensez à vous munir d'un certificat médical.