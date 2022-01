Colis suspect dans l'abbaye du Mont Saint-Michel

Un colis suspect a été trouvé à l'ouverture ce matin peu avant 10h dans l'une des salles de l'abbaye située non loin de la crypte. Le monument a donc été évacué et un périmètre de sécurité a été mis en place. Une centaine de touristes étaient alors sur place et une vingtaine d'agents de la merveille.



Les démineurs ont fait explosé le colis comme l'exige les mesures de sécurité. En fin de compte, c'était du matériel HIFI qui était stocké dans ce carton d'une largeur de 40x50 cm.

L'abbaye du Mont-Saint Michel a donc été réouverte au public ce midi.

Bonus AUDIO / Le point complet avec Benoît Lemaire, directeur de cabinet du préfet de la Manche. Il était l'invité du journal de 18h sur Tendance Ouest.