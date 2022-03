Los Angeles (AFP). Oscars: Cotillard nominée, Birdman et The Grand Budapest Hotel favoris

"Birdman", d'Alejandro Inarritu, et "The Grand Budapest Hotel", de Wes Anderson, sont partis en tête de la course aux Oscars jeudi avec chacun 9 nominations, tandis que la Française Marion Cotillard pourrait recevoir une nouvelle statuette pour "Deux jours, une nuit". "The Grand Budapest Hotel", comédie surranée et stylée de Wes Anderson, avec Ralph Fiennes et Bill Murray, avait déjà reçu le Golden Globe de la meilleure comédie dimanche. Les deux favoris sont suivis de près par "Imitation Game", sur le mathématicien britannique de génie, Alan Turing, qui a découvert le code secret de communication nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, avec 8 nominations. "American Sniper", de Clint Eastwood, et "Boyhood" de Richard Linklater, film unique en son genre car tourné sur douze ans, ont été cités six fois chacun. Côté français, l'actrice Marion Cotillard est finaliste pour l'Oscar de la meilleure actrice pour "Deux jours, une nuit" des frères Dardenne, après avoir déjà été oscarisée pour "La môme" en 2008. Alexandre Desplat, l'un des plus grands compositeurs de film, est nommé deux fois pour la meilleure bande-originale pour "Imitation Game" et "The Grand Budapest Hotel". "Timbuktu", film franco-mauritanien d'Abderrahmane Sissako, est quant à lui cité dans la course pour l'Oscar du meilleur film étranger aux côtés du russe "Leviathan" qui avait déjà reçu le Golden Globe dans cette même catégorie dimanche, ou encore du polonais "Ida". C'est le Mexicain Alfonso Cuaron, Oscar du meilleur réalisateur pour "Gravity" l'an dernier, l'acteur Chris Pine ("Star Trek") et J.J. Abrams, réalisateur du prochain "Star Wars", qui ont dévoilé jeudi à Los Angeles les finalistes pour ces prix les plus prestigieux du cinéma américain jeudi au petit matin. "Une merveilleuse histoire du temps", "Whiplash" et "Selma", d'Ava DuVernay, sur la lutte pour les droits civiques et Martin Luther King, se sont hissés dans la course à l'Oscar du meilleur film de l'année, décerné l'an dernier à "Twelve year a Slave". En revanche "Gone Girl" de David Fincher a été boudé pour la plus haute récompense. - Encore de l'or pour Meryl Streep? - "Birdman", sur un ex-acteur de films de super-héros qui tente de renouer avec la gloire au théâtre, vaut notamment une nomination pour la statuette du meilleur acteur à Michael Keaton, pour le meilleur second rôle féminin à Emma Stone et l'équivalent au masculin pour Edward Norton. Ce film drôle et émouvant, à la cinématographie très dynamique alors qu'il quitte à peine les murs d'un théâtre, flirte avec le fantastique. Il sera en compétition avec Steve Carell ("FoxCatcher"), Bradley Cooper ("American Sniper), Benedict Cumberbatch ("Imitation Game") et Eddie Redmayne ("Une merveilleuse histoire du temps"). Chez les actrices, Julianne Moore, déjà nommée quatre fois, pourrait enfin être primée pour "Still Alice", et Reese Witherspoon recevoir une nouvelle statuette pour "Wild", après celle reçue il y a 9 ans pour "Walk the line". Felicity Jones ("Une merveilleuse histoire du temps") et Rosamund Pike ("Gone Girl") sont également dans la course. Meryl Streep, qui a déjà remporté trois Oscars et détenait déjà le record de 18 nominations, pourrait encore embellir son tableau de chasse: elle est nommée pour un Oscar du meilleur second rôle pour sa performance dans la comédie musicale fantastique de Disney "Into the Woods, promenons-nous dans les bois". Elle fera notamment face à Patricia Arquette ("Boyhood"), Laura Dern ("Wild") et Keira Knightley ("Imitation Game"). Côté acteurs dans un second rôle, Ethan Hawke, père divorcé et tendre dans "Boyhood", Robert Duvall, 83 ans, figure paternelle beaucoup plus dure et intransigeante dans "Le Juge", Mark Ruffalo, entraîneur de lutte dans "Foxcatcher", et J.K Simmons ("Whiplash") ont leur chance. La cérémonie de remise des Oscars, temps fort de l'année à Hollywood, aura lieu le 22 février. L'an dernier elle a été suivie par 44 millions de personnes à la télévision rien qu'aux Etats-Unis.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire