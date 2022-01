Joachim Garraud vous prépare son "Invasion Box 2011"

Le roi de l'électro pense à vous pour Noël en vous proposant dans quelques jours la Space Box 2011 avec de nombreuses surprises à l'intérieur.

Pour les imaptients vous pouvez retrouvez sur http://www.joachimgarraud.com/, la dernière Space Box en date, disponible dans le shop avec:

Une space pochette CD / DVD contenant

8 CDs Audio

- Album Invasion

- Mix exclusif 100% Invasion (1h15)

- CD DJ Tools (Special DJ)

- 8 heures de musique

2 DVDs

- 1 DVD Invasion (9 films)

- 1 DVD exclusif Invasion 2008

Plus d’une heure de reportage sur les 11 dates françaises live, les coulisses du show.

Trois clips exclusifs (The Rock, Are U Ready et UFO Crash)

- Un Tee-Shirt Souvenir Invasion

- Un livret 80 pages

- Un Book Photos souvenir Invasion Tour

- Des stickers

- Des Space Cards

Retrouvez, le son house et éléectro de Joachim Garraud chaque samedi pour ZE MIXX à 1h sur Tendance Ouest